Assign It To Me を使用すると、チームがプロジェクトを追跡し、リアルタイムのステータス レポートとプロジェクトの健全性を確認できるため、管理者は問題が発生する前に迅速な意思決定を行うことができます。

ウェブサイト: assignittome.com

免責事項:WebCatalogはAssign It To Meによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。