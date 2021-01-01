代替案 - Appnext
Podium
podium.com
レビュー、メッセージング、支払い、Web チャットなどを使用して、ビジネスに不公平な優位性を与えます。
OneSignal
onesignal.com
モバイル プッシュ通知、Web プッシュ、アプリ内メッセージングの世界リーダー。 80 万の企業から信頼され、1 日あたり 50 億件のプッシュ通知を送信します。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse は、電子メール マーケティング ソフトウェア、ランディング ページ作成者、ウェビナー ホスティングなどのためのオンライン プラットフォームを提供します。クレジット カードなしで 30 日間無料でお試しいただけます。
SendPulse
sendpulse.com
マーケティングを自動化し、電子メール、Web プッシュ通知、SMS、Viber などのすべての配信チャネルを 1 つのプラットフォームに統合します。 © 2021
CallFire
callfire.com
仮想電話番号、IVR、音声ブロードキャスト、大量テキスト メッセージング サービス、パワー ダイヤルを使用してビジネスを成長させましょう。 CallFireを無料でお試しください!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode はナンバー 1 の QR コード メーカーです。ロゴ、色、デザイン、プライバシーとデータの裏付けがすべて無料で含まれています。今すぐ高品質の印刷ファイルをダウンロードしてください。
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer を使用して、モバイル マーケティング キャンペーンを分析および測定し、顧客のジャーニーに関する貴重な洞察を取得し、影響力のある意思決定を行います。
AppMetrica
yandex.com
アプリメトリカ |アプリ分析とマーケティングを 1 つのプラットフォームで
Branch
branch.io
デジタル ブランドは Branch で成長します。エンドツーエンドのユーザーエンゲージメントを高め、すべてのデバイス、チャネル、プラットフォームにわたるマーケティング効果の総合的な測定を提供するように設計されたエンタープライズグレードのソリューションでビジネスを成長させます。
Customer.io
customer.io
Customer.io を使用して、電子メール、プッシュ、SMS、Webhook などをトリガーします。行動データを制御して顧客コミュニケーションをパーソナライズし、エンゲージメントを促進します。無料で始めましょう。
Storyly
storyly.io
次のレベルのモバイル ユーザー エンゲージメントに欠けている部分。 Storyly は、ストーリー (フルスクリーン、インタラクティブ、そして今日最も魅力的なコンテンツ形式) をモバイル アプリや Web サイトに埋め込むためのユーザー エンゲージメント プラットフォームです。
Braze
braze.com
関連性が高く、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスをリアルタイムで強化します。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap は、カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置く、SaaS ベースの顧客ライフサイクル管理およびモバイル マーケティング会社です。 2013 年 5 月に設立され、ソニー、ボーダフォン、カルーセル、DC コミックス、Go-Jek、BookMyShow、DealsPlus を含む 8,000 社以上にモバイル アプリ分析とユーザー エンゲージメント製品を提供しています。同社はセコイア・キャピタル、タイガー・グローバル・マネジメント、アクセル・パートナーズ、リクルート・ホールディングスの支援を受けている。
Sender
sender.net
メールリストと収益の間に架け橋を築きます。 Sender を使用すると、支出を大幅に抑えながら、顧客と迅速かつ簡単に連絡を取り合ってビジネスを成長させることができます。
MoEngage
moengage.com
MoEngage は、強力な顧客分析、自動化されたクロスチャネル エンゲージメント、AI 主導のパーソナライゼーションで構成されるフルスタック ソリューションです。
Trumpia
trumpia.com
Trumpia は、オンライン マルチチャネル マーケティングおよびメッセージング ソフトウェア プロバイダーであり、モバイル マーケティング、電子メール マーケティング、音声ブロードキャスト、インスタント メッセージング、およびソーシャル メディア マーケティング ツールを企業、非営利団体、さまざまな種類の会員組織に提供しています。Trumpia は 46 位にランクされました。ソフトウェア企業で 33 位、カリフォルニア企業トップ 100 で 80 位、2012 年の急成長企業リストの Inc. 5000 では全体で 515 位。2011 年、ウェブサイト マガジンは、トランピアを企業のト...
Listrak
listrak.com
Listrak は結果をもたらします。電子メール、テキスト メッセージ マーケティング、ID 解決、行動トリガー、クロスチャネル オーケストレーションに関して 1,000 を超える大手小売業者やブランドから信頼されている唯一の統合デジタル マーケティング プラットフォームです。
StorifyMe
storifyme.com
あらゆるモバイルまたは Web サイトのプラットフォームにモバイル ネイティブ、フルスクリーン、没入型フォーマットを提供するユーザー エンゲージメントのためのオールインワン プラットフォーム。 StorifyMe を使用すると、クライアントは高度にパーソナライズされ、視覚的に魅力的でインタラクティブなストーリー、ショート、スナップ、広告を作成して公開することができ、視聴者を魅了し、コンバージョンを増やし、収益を高めることができます。 StorifyMe Editor は使いやすく直感的で、ストーリー作成プロセスをはるかに簡単にする無料のカスタマイズ可能なテンプレートを多数提供しています。 St...
Attentive
attentivemobile.com
モバイル加入者を増やし、関連性のあるメッセージを配信する革新的なプラットフォーム。
Iterable
iterable.com
顧客を実際に知っているかのようにつながりましょう。 Iterable は、統合されたカスタマー エクスペリエンスを強化し、カスタマー ジャーニー全体にわたるあらゆるインタラクションを作成、最適化、測定できるようにするクロスチャネル マーケティング プラットフォームです。
MailUp
mailup.com
MailUp は、強力な電子メール マーケティング ツールと、電子商取引、CRM、および CMS システム用の SMTP リレーおよびプラグインを組み合わせた、完全な電子メールおよび SMS 配信ソリューションです。
dotdigital
dotdigital.com
dotdigital のオールインワン プラットフォームを使用して、電子メール、SMS、ソーシャル、プッシュ通知、ランディング ページを使用して連絡先を関与させるためのマーケティング オートメーションを作成する方法をご覧ください。
Appcues
appcues.com
ユーザーのオンボーディングは始まりにすぎません。 Appcues を使用すると、製品主導のチームが開発者なしで製品の導入を測定し、改善できるようになります。始めるには無料のアカウントを作成してください。
Mobiz
app.mobiz.co
顧客の手に直接送信される動的なコンバージョン率の高いランディング ページにより、SMS マーケティングを強化します。
Bloomreach
bloomreach.com
コマース向けに構築されたデジタル エクスペリエンス プラットフォーム。 Bloomreach ソリューションは、統合された顧客データと製品データの力と、AI と予測的意思決定のスピードとスケールを組み合わせて、あらゆるチャネルとあらゆる行程でコンバージョンをもたらす魔法のようなエクスペリエンスを提供できます。
Airship
airship.com
エンタープライズ ブランド向けに構築された Customer Engagement プラットフォームを使用して、顧客ライフサイクルのあらゆる段階で意味のあるメッセージを配信します。もっと詳しく知る。
TextUs
textus.com
TextUs は、パイプラインの作成を促進し、コンバージョン率を向上させる、採用担当者と販売者向けの主要な消費者エンゲージメント プラットフォームです。 TextU を使用すると候補者、見込み客、顧客とより効果的にコミュニケーションできるため、ユーザーは TextU を気に入っています。より多くの回答をより迅速に得て、販売サイクルの変換と候補者の市場投入までの速度を向上させることで、仕事の生産性を最大化します。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift は、ブランドが顧客とのあらゆるやり取りにおいて、関連性のある接続されたエクスペリエンスを提供できるように支援します。インテリジェントな顧客エンゲージメントのためのスマート ハブ プラットフォームは、リアルタイム データ統合、オーディエンス セグメンテーション、予測インテリジェンス、1:1 パーソナライゼーション、オムニチャネルなど、オムニチャネル ジャーニー全体にわたってリアルタイムで 1:1 エクスペリエンスをシームレスに提供するための完全なツールキットをブランドに提供します。オーケストレーションと比類のないスケール。柔軟で使いやすいプラットフォームは、あらゆるソースから...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly を使用すると、企業は WhatsApp を通じて、自動化されたインタラクティブでパーソナライズされたマーケティング キャンペーンを大規模に簡単に作成して送信できます。これにより (SMS や電子メールとは異なり) 双方向の会話が促進され、見込み客と顧客が購入プロセスを選択できるようになり、コンバージョンとともにエンゲージメントも向上します。また、Connectly は、WhatsApp、SMS、Facebook Messenger、Instagram にわたる顧客のコミュニケーションを統合された受信トレイに一元管理することで、企業が視聴者をセグメント化し、そのスマート レポ...
Prokeep
prokeep.com
2016 年に設立された Prokeep は、卸売販売業者向けの流通業界をリードするカスタマー エクスペリエンス管理ソフトウェアです。 Prokeep はコミュニケーションを商取引に変えることで関係とビジネスを成長させます。コミュニケーションの一元化による売上の増加、より良い洞察とエンゲージメントの機会による顧客エクスペリエンスの向上、システムの自動化による生産性の向上です。 Prokeep は北米全土の 1,000 を超えるディストリビューターによって使用されており、1,100 万以上の会話と 60 億ドル以上の収益を実現しています。流通ビジネスを成長させましょう。より強力な顧客関係を構築し...
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM セグメンテーションを使用した世界初の完全に自動化されたカスタマイズ可能なプラットフォームで、リテンション マーケティングの真の力を解き放ちます。 Patch は 10 年以上の専門知識をもとに、Shopify ブランドが顧客の生涯価値を高め、より多くの顧客を維持できるよう、すべてを 1 か所で行える最高級の顧客維持プラットフォームを開発しました。 Patch は、RFM (Recency、Frequency、Monetary) セグメンテーションを統合した世界初の保持プラットフォームです。このモデルは、顧客を、ロイヤル顧客、リスク顧客、さらには失われた顧客など、実行可能なバケットに自動...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
エンゲージメントを高める電子メール自動化ソフトウェア。 コンバージョンを促進するパーソナライズされたコンテンツで電子メールの視聴者を引きつけます。 Upland Adestra は、世界的なブランドや成長中のブランド向けに、ファーストパーソン マーケティングの電子メールとライフサイクル マーケティング ソリューションを提供する世界有数のプロバイダーです。
Airbridge
airbridge.io
デバイス、アイデンティティ、プラットフォーム全体で真のマーケティング効果を測定するための、Web およびアプリ用のユニバーサル アトリビューション プラットフォーム。
Insider
useinsider.com
個別化されたクロスチャネルの顧客体験を実現する 1 つのプラットフォーム。 Insider はチャネル間でデータを接続し、AI で将来の行動を予測し、単一のプラットフォームからのエクスペリエンスを最速で価値実現まで個別化します。
Leanplum
leanplum.com
最適化されたマルチチャネル メッセージングとキャンペーン オーケストレーションを通じて、永続的で価値のある関係を構築することで、顧客エンゲージメントを最大化します。
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss is the first AMN (automated mobile nurturing) tool for multifamily. Powerful integrations with the most widely used multifamily CRM’s and property management software enable their clients to nurture their leads with customized and personalized landing pages. Nurture Boss clients see 3x ...
Notifyre
notifyre.com
Elevate your business communications with Notifyre's secure SMS and fax solutions. Streamline SMS and faxing processes online, via email, app, or effortlessly integrate through our developer-friendly SMS and fax API. We're ISO 27001 certified and fully HIPAA compliant, providing the utmost security ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie is the most powerful mobile app creator for iPhone, Android, iPad and Mobile Web. Build, host, and create apps in minutes.
Endear
endearhq.com
Endear is the first retail Customer Relationship Management platform built for in-store associates to send and track personalized customer outreach. Endear connects with point-of-sale and other relevant apps to consolidate all of your customer info, notes, and purchase history into unified profiles ...
Coupontools
coupontools.com
With mobile coupon software you can create and spread redeemable, trackable and validatable mobile coupons and deals.
Bryj
bryj.ai
Through an AI-powered SaaS platform, Bryj delivers incredible, end-to-end mobile app experiences faster, on budget, and with fewer tech resources. The Bryj platform powers apps with a single source solution that seamlessly connects enterprise systems, provides intelligent analytics and Al, supports ...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet is a Direct Marketing Automation platform for direct mail marketers, agencies and printers. Boingnet marketers develop powerful multi-channel with Personalized URLs (pURLs) that track response, personalize web and email channels and integrate with marketing automation and CRM platforms. Our...
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Deliver the next generation of customer experience, right inside your app. Atomic.io is your in-app customer engagement tool, allowing you to quickly send hyper-personalised, actionable messages to your customers inside your most secure channel – your app. With a 94% read rate and 14x higher convers...
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AppSamurai is an AI-powered One-Stop-Shop User Acquisition platform for advertisers to access premium placements across the globe. We are here to help you achieve your performance goals by reaching out to the right users at the right moment through different campaign types. There are 4 campaign type...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee is a leading provider of email & SMS communications technology. We offer a robust platform, providing organizations with an easy and intuitive toolset as a means of online communication... Show More and engagement with clients, contacts, and supporters. Our specialties include email newslett...
Reteno
reteno.com
Reteno is a user engagement platform for app-first businesses. Reteno’s features help reduce customer churn and get the most out of your marketing communications. Reteno makes it easy to manage campaigns via Mobile and Web Push, In-App, App Inbox, Email, SMS, and instant messengers. The platform all...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen is the contactless digital enablement layer for the internet. Openscreen enables the creation of interactive, QR Code based applications via extensive APIs, SDKs, and solutions across Supply Chain, Commerce and Customer Engagement. Openscreen allows enterprises to meet, interact and trans...
Notificare
notificare.com
Notificare is a leading powerful Customer Engagement Platform that helps brands to (re)engage their audience, shed light on customer behavior, and increase conversions. One single tool, with channels App Push, Web Push, Email, SMS, and Mobile Wallet, to deliver the most engaging messages and interac...
Appgain.io
appgain.io
Appgain is a Full-stack Web & Mobile Marketing Platform, Helping Mobile and web apps to get more users and improve engagement in one single platform. 200 Billion Dollars Spent by 2020, just to get you to download apps, And 75% of them, never open the app! Appgain.io is focused on re-engaging with th...
Apester
apester.com
Supercharge your marketing and funnel with interactive content experiences that generate more leads, engage and convert users, and boost retention.
Sakari
sakari.io
Sakari is a bulk text messaging service for sending announcements, reminders, alerts, confirmations and marketing campaigns.
Mobivity
mobivity.com
Mobivity helps restaurants and other brick and mortar retail brands manage customer connections in a digital world to increase how often they visit and how much they spend. At the core we are a Customer Engagement Platform for restaurants and retailers, helping them reach their customers directly th...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual is a location data company that helps marketers and their organizations use location to better understand, reach and engage consumers. Location data is key to driving smarter business decisions for marketers and brands. Our world is now mobile, computing is everywhere, and the power of locat...
Cordial
cordial.com
Cordial は、ブランドがマーケティング戦略を完全に自動化し、働き方を変革できるようにする真のマーケティング プラットフォームです。顧客中心のアプローチで設計された Cordial は、高度なデータの柔軟性と洗練された適応型自動化および最先端の AI を組み合わせて、記録的な速さで新しいマーケティング戦略を考案、テスト、実装するすべてが 1 つのプラットフォームにまとめられています。当社は、ブランドがより良いメッセージを発信できるよう支援することを使命とする、受賞歴のある高成長企業です。 Cordial の委託による最近の調査で、Forrester Consulting は、Cordial...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. は、データドリブンのマーケター向けに最先端のオムニチャネル測定およびアトリビューション ソリューションを提供するリアルタイム データ ソリューション会社です。 Kochava の Marketers Operating System™ (m/OS) は、広告主とパブリッシャーに、顧客の ID、測定、およびデータ制御をシームレスに統合および管理するプラットフォームを提供します。現在採用されている複雑でサイロ化された技術スタックとは異なり、m/OS は次のステップに進みます。つまり、すべてのデータと重要なオムニチャネル ソリューションを、データの集約とレポートを超えた、一...
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence は、異種プラットフォーム間でユーザーを関与させ、維持するというますます重要なビジネス ニーズに対応します。 Pyze は、プラットフォーム全体でユーザーの行動を集約することで総合的なユーザー プロファイルを開発し、リアルタイムのターゲットを絞ったエンゲージメントおよびパーソナライゼーション キャンペーンを可能にして、すべてのユーザーに個別化されたエクスペリエンスを保証します。 - ユーザー クラスター、傾向、パターン、および異常を理解することで競争上の優位性を獲得します。 - パーソナライズされたエンゲージメント、コンテンツ、およびアクション、...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine は、オンライン マーケティングを誰にとってもシンプルかつ簡単にすることで、ビジネスの成長を支援します。私たちは、美しくインパクトのあるマーケティング キャンペーンを作成し、自動的に配信し、エンゲージメントを追跡して誰が会話する準備ができているかを示します。当社のプラットフォームは、顧客、パートナー、見込み顧客との関係を強化し、少ない労力でより多くの機会を発見します。
Gamooga
gamooga.com
Gamooga は、電子ビジネスが電子メール、Web、モバイル、ソーシャル、ディスプレイなどのさまざまなチャネルを通じて顧客にパーソナライズされたアクションを提供できるようにするマーケティング オートメーション ソリューションです。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate は、マーケティング担当者がユーザーの正確な位置情報に基づいてユーザーをエンゲージできるようにする位置マーケティング ソリューションです。
Netmera
netmera.com
Netmera は、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供するオムニチャネル顧客エンゲージメント マーケティング プラットフォームです。このプラットフォームにより、デジタル マーケティング担当者やプロダクト マネージャーは、モバイルおよび Web プッシュ通知、アプリ内メッセージング、ポップアップ、分析、AI を活用したマーケティング オートメーションによって収益と ROI を向上させることができます。 Netmera は世界中で 4 億 5,000 万人のユーザーにリーチし、毎月 120 億件のプッシュ通知を送信します。 Netmera は、企業が顧客に到達し、顧客を獲得し、維持でき...