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Amazon MTurk for Worker

Amazon MTurk for Worker

worker.mturk.com

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MacとPC用WebCatalogにあるAmazon MTurk for Workerのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

タスクに取り組みたいですか?このアプリを使用してください。 Amazon Mechanical Turk (MTurk) は、個人や企業がプロセスや仕事を仮想的に実行できる分散した労働力に簡単にアウトソーシングできるようにするクラウドソーシング マーケットプレイスです。これには、単純なデータ検証や調査の実施から、アンケートへの参加、コンテンツのモデレーションなどのより主観的なタスクまで、あらゆるものが含まれる可能性があります。 MTurk を使用すると、企業は世界中の従業員からの集合的なインテリジェンス、スキル、洞察を活用して、ビジネス プロセスを合理化し、データの収集と分析を強化し、機械学習の開発を加速できます。 テクノロジーは進歩し続けていますが、コンテンツの管理、データ重複排除の実行、研究など、人間がコンピューターよりもはるかに効率的に実行できることはまだたくさんあります。従来、このような業務は大規模な臨時労働力を雇用することで実現されてきましたが、時間と費用がかかり、規模を拡大するのが困難であるか、中止されてきました。クラウドソーシングは、時間のかかる手作業のプロジェクトを、より小さく管理しやすいタスクに分割し、分散した作業員がインターネット上で完了できるようにするための良い方法です (「マイクロタスク」とも呼ばれます)。

ウェブサイト： mturk.com

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