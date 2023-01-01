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Amazon A to Z

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atoz.amazon.work

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MacとPC用WebCatalogにあるAmazon A to Zのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Amazon A to Z では、Amazon でのワークライフを管理するためのすべてのツールにアクセスできます。このアプリを使用して、プロフィール情報の管理、休暇申請の送信、スケジュールの確認、追加シフトの申請、最新ニュースの確認などを行います。

ウェブサイト： atoz.amazon.work

免責事項：WebCatalogはAmazon A to Zによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

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