Fondato nel 2012, SpigotMC.org ospita la comunità dietro i più grandi progetti software per server Minecraft e fornisce un luogo in cui tutti coloro che sono coinvolti nei server Minecraft possono connettersi tra loro sia che cerchino aiuto e supporto o che condividano e mostrino il proprio lavoro. Forniamo un forum web, una chat room e una wiki per fornire supporto e hosting di progetti per i creatori di contenuti e speriamo che anche tu sarai coinvolto in questa vasta e crescente comunità di oltre 300.000 membri.

Sito web:spigotmc.org

