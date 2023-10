Bullethead è un gioco di abilità arcade in cui abbatti invasori alieni per salvare l'umanità dall'estinzione! Rianima i compagni caduti per costruire un fiorente esercito che combatta per la tua causa. Distruggerai ogni minaccia extraterrestre con globuli mortali verde neon. Raccogli i bonus Fuoco rapido e Tiro triplo per vincere con facilità! Muoviti, salta e spara fino alla vittoria! C'è anche una modalità per due giocatori. Giocatore 1: spara con M Salta con N Muoviti orizzontalmente con i tasti freccia Tieni premuto il tasto freccia per donare una vita all'altro giocatore Giocatore 2: Spara con G Salta con H Muoviti orizzontalmente con A e D Tieni premuto S per donare una vita a l'altro giocatoreBullethead è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL per Poki. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Caos nelle caverne, Ammutinamento, Skywire, Tiro doppio, Soggetto test verde e Soggetto test blu

