Zentacle è il registro delle immersioni dal miglior design disponibile, con oltre 20.000 utenti attivi in ​​tutto il mondo. Se sei un fan di AllTrails o Strava e ami l'oceano, allora adorerai Zentacle. Cerca luoghi per immersioni subacquee, apnea e snorkeling in tutto il mondo con mappe, recensioni dettagliate e foto curate da amanti degli oceani come te. Usalo come registro delle immersioni per ricordare dove sei stato e tutte le informazioni e le note associate alle tue immersioni e raccogli timbri digitali presso i negozi di immersione partecipanti. I subacquei certificati PADI, NAUI e SSI possono utilizzare Zentacle per sostituire il registro delle immersioni cartaceo e assicurarsi di non perdere mai i registri. Funziona con dati di vari produttori come Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto e ScubaPro. Funziona anche offline, quindi puoi registrare le tue immersioni e sincronizzarle con il cloud in un secondo momento.

Sito web: zentacle.com

