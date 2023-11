Costruisci un marchio aziendale su Zalo con l'account ufficiale. Zalo Official Account è un account dedicato per le aziende, che crea un ambiente favorevole per interagire con i clienti, migliorando così il riconoscimento del marchio e la fiducia dei clienti sulla piattaforma Zalo.

Sito web: oa.zalo.me

