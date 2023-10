Yanomo è uno strumento di monitoraggio di tempi e spese multilingue e di livello industriale, con l'usabilità e l'accessibilità che ti aspetti da una soluzione SaaS amichevole e sociale. I nostri oltre 4500 clienti spaziano da multinazionali e studi legali ad agenzie di design e startup. La nostra prova gratuita di 17 giorni ti mostrerà perché i nostri clienti ci adorano: Yanomo ricompenserà enormemente la tua attività e i tuoi dipendenti. Il monitoraggio del tempo davvero semplice è il motivo per cui funziona. Gli approfondimenti critici per il business sono il punto in cui Yanomo diventa indispensabile.

Sito web: yanomo.com

