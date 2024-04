Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Wowzi su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Wowzi è un'azienda tecnologica leader a livello globale che consente a PMI, multinazionali, agenzie creative, società di ricerca e ONG di connettersi alla nostra diversificata comunità di creatori africani. La piattaforma Wowzi aiuta i brand a liberare il potere del creator marketing per la tua pubblicità sui social. Wowzi ha sede a Nairobi, in Kenya, con team in Ghana, Nigeria, Sud Africa, Tanzania, Uganda e in tutta Europa.

Categorie :

Sito web: wowzi.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Wowzi. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.