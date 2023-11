Mappa del vento con radar del vento in tempo reale e previsioni del vento in tutto il mondo. Visualizza i bollettini meteo in tempo reale, la velocità del vento e le onde per kitesurf e windsurf, vela, pesca ed escursionismo.

Sito web: windfinder.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Windfinder. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.