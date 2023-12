Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Willa su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Willa è un nome proprio femminile. Le persone importanti con questo nome includono: Willa o Guilla di Provenza (morta prima del 924), regina dei Franchi dell'alto medioevo Willa di Toscana (morta nel 970), regina consorte di Berengario II d'Italia Willa Brown (1906-1992), aviatore pioniere afroamericano, lobbista, insegnante e attivista per i diritti civili Willa Cather (1873-1947), romanziere e scrittore americano Willa McGuire Cook (1928-2017), tre volte campionessa mondiale e 18 volte nazionale di sci nautico americana Willa Fitzgerald (nata nel 1991), attrice americana Willa Ford, nome d'arte della cantante, cantautrice e attrice americana Amanda Lee Williford (nata nel 1981) Willa Holland (nata nel 1991), attrice e modella americana Willa Kim (Wullah Mei Ok Kim) (1917-2016), costumista americana per il teatro, la danza e il cinema Willa Muir (1890-1970), scrittrice, saggista e traduttrice scozzese Willa O'Neill (nata nel 1973), attrice neozelandese Willa Beatrice Player (1909–2003), educatrice afroamericana, presidentessa del college e attivista per i diritti civili Willa Shalit (nata nel 1955), scultrice, produttrice, fotografa, autrice e attivista americana Willa Schneberg (nata nel 1952), poetessa americana Willa, protagonista della serie televisiva animata franco-canadese Willa's Wild Life Uragano Willa, tempesta del Pacifico dell'ottobre 2018

