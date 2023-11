Whaleportal è un pannello di controllo per il trading di futures Bitcoin, dove puoi trovare diversi tipi di informazioni sui mercati Bitcoin. Vengono visualizzate informazioni come i tassi di finanziamento Bitcoin, l'indice di paura e avidità delle criptovalute, il rapporto acquisto/vendita Taker e molto altro. Whaleportal è il dashboard di trading progettato specificamente per i trader di Bitcoin (e criptovalute).

Sito web: whaleportal.com

