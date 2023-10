wapm è il gestore di pacchetti per WebAssembly. È stato creato nel 2019 come progetto open source per aiutare gli sviluppatori WebAssembly a condividere facilmente moduli di codice pacchettizzati.

Sito web: wapm.io

