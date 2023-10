VOA Ndebele

Cosa ha da offrire Studio 7 Ndebele: Studio 7 Ndebele di Voice of America trasmette in lingua Ndebele da Washington DC in America, presentando notizie relative agli avvenimenti in Zimbabwe, oneste e recenti. Lo Studio 7 Ndebele ha iniziato a trasmettere nel 2003 e la voce è stata ascoltata nello Zimbabwe e nei paesi vicini. Il nostro spettacolo va in onda ogni giorno sul set. Voice of America-VOA: la stazione radio Voice of America, che ha iniziato a trasmettere nel 1942, è una stazione radio che trasmette in molti modi diversi oggigiorno, tra cui radio, televisione e radiodiffusione, in tutto il mondo ed è finanziata dal governo degli Stati Uniti sotto il consiglio dei governatori del consiglio di radiodiffusione. VOA trasmette circa 1.500 ore, trasmettendo notizie, informazioni sulla vita delle persone in tutto il mondo, insegnamenti, programmi culturali, ogni settimana, ogni giorno ad ascoltatori in tutto il mondo, circa centoventicinque - 125 milioni.

Sito web: voandebele.com

