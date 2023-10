La sezione curda di Voice of America prepara reportage e notizie dal mondo. Attraverso accordi con le principali agenzie internazionali come Reuters, Associated Press e France Press, monitora e fornisce ai suoi lettori e follower le ultime notizie da tutto il mondo. La sezione curda fa luce sugli eventi mondiali e li interpreta attraverso la comunicazione con esperti, attivisti, politici e commentatori.

Sito web: dengeamerika.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a VOA Kurdi. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.