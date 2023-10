VMEdu è leader nel settore della formazione professionale e della certificazione e ha facilitato la formazione di oltre 500.000 studenti provenienti da oltre 3.500 aziende in oltre 150 paesi con un tasso di successo del 98,7% attraverso la sua rete globale di oltre 1.100 fornitori di formazione. Con i corsi della piattaforma VMEdu, i fornitori di formazione possono condurre corsi di formazione di alta qualità utilizzando i materiali dei corsi online e in aula di VMEdu e iscrivere gli studenti alle lezioni programmate di VMEdu senza problemi. Studenti e dipendenti possono inoltre partecipare a corsi online, videolezioni, podcast, prove pratiche simulate e molto altro, il tutto da un unico portale. VMEdu elimina tutte le preoccupazioni relative allo sviluppo del materiale del corso, alla creazione di videocorsi e allo sviluppo di podcast, test pratici simulati e altro ancora. Oltre alle organizzazioni di formazione professionale, VMEdu aiuta anche le aziende a soddisfare le loro varie esigenze di formazione attraverso le sue offerte di piattaforme. VMEdu funge da mercato riunendo esperti di contenuti da tutto il mondo e utilizza la sua esperienza all'avanguardia nella creazione di contenuti per creare corsi online e in aula della migliore qualità. Questa qualità viene fornita agli studenti di tutto il mondo attraverso la sua rete globale di oltre 1100 partner di formazione. Ogni corso VMEdu viene fornito con la garanzia di contenuti coerenti e di alta qualità presentati in più formati, come video, podcast, test simulati e app mobili che garantiscono un'esperienza di apprendimento pratica e completa per gli studenti.

Sito web: vmedu.com

