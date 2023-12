Trasforma il tuo Excel in una macchina di insight che chiunque può guidare. Visualizza i tuoi fogli di calcolo come dashboard predittivi, automatizza i rendiconti finanziari e collabora su analisi ipotetiche e di rischio proteggendo al contempo il modello, i dati sensibili e controllando esattamente quanto ogni singola persona può interagire con esso. Mantieni la flessibilità di un foglio di calcolo: utilizza la sintassi familiare di Excel, inclusi array dinamici e CERCA X, e analizza rapidamente il modello, i suoi scenari e crea visualizzazioni interattive per il tuo team. Mantieni il controllo: potenzia le capacità del tuo team di ottenere approfondimenti e contribuire con informazioni al foglio di calcolo centrale in un modo sicuro e organizzato sotto il tuo controllo. Ottieni risposte in pochi minuti: stabilisci un livello di visualizzazione per il tuo team per porre domande "what-if" al modello centrale, analizzare scenari e rischi e condividere approfondimenti interattivi in ​​pochi minuti. Meno errori, migliore sicurezza: migliora l'accuratezza dei dati, riduci il rischio di errori, proteggi le informazioni sensibili e prendi decisioni migliori, più velocemente.

