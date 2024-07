Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Viso su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Viso Suite è una piattaforma di visione artificiale all-in-one che consente agli utenti di creare, distribuire e scalare applicazioni senza codice. La piattaforma fornisce un'interfaccia di programmazione visiva intuitiva e moduli predefiniti per semplificare il processo di sviluppo. Con Viso Suite, gli utenti possono raccogliere dati per l'annotazione della visione artificiale attraverso funzionalità di raccolta automatizzata, garantendo dati di addestramento di alta qualità mantenendo controllo e sicurezza. La piattaforma consente inoltre agli utenti di annotare dati di immagini e video utilizzando una gamma di strumenti di etichettatura automatizzati e semiautomatici, facilitando la collaborazione tra i team e migliorando la qualità del set di dati. Viso Suite supporta l'intero ciclo di vita delle applicazioni di visione artificiale, dalla raccolta dei dati alla formazione e allo sviluppo dei modelli, all'implementazione, al funzionamento e alla manutenzione. Gli utenti possono visualizzare e monitorare le prestazioni delle proprie applicazioni attraverso dashboard di monitoraggio e personalizzare le funzionalità utilizzando blocchi predefiniti e modellatori di flusso. La piattaforma offre funzionalità come archiviazione di oggetti, gestione dei dispositivi, manutenzione remota e strumenti di sicurezza per garantire operazioni efficienti e un'intelligenza artificiale che preserva la privacy.Viso Suite si rivolge a vari settori, tra cui trasporti, agricoltura, tecnologia, sanità, città intelligenti, vendita al dettaglio e produzione. Le principali aziende Fortune Global si affidano a Viso Suite per le sue funzionalità avanzate e la sua capacità di accelerare lo sviluppo, l'implementazione e il dimensionamento delle applicazioni di visione artificiale. Nel complesso, Viso Suite è una piattaforma completa e facile da usare che consente agli utenti di sfruttare la potenza della visione artificiale senza la necessità di competenze di codifica, rendendola uno strumento prezioso per le aziende che cercano di sfruttare la tecnologia AI.

