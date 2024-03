Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Valuecase su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ieri, le vendite erano un caos di flussi infiniti di e-mail, allegati persi, fogli di calcolo dei piani d'azione e potenziali clienti sopraffatti che si oscuravano. ‍ Oggi la vendita si fa con Valuecase. In questo modo i potenziali clienti possono muoversi più velocemente e i venditori sanno finalmente se un'opportunità è ancora in corso. I team di vendita e di successo dei clienti di tutte le dimensioni scelgono Valuecase per coinvolgere i clienti, semplificare la collaborazione e scoprire informazioni mai viste lungo il percorso. Documenti? Piani d'azione reciproci? Pubblicità? Con Valuecase, sono tutti in un unico bellissimo spazio, condiviso con i potenziali clienti in un solo clic. Dal primo contatto con il tuo prodotto, alla vendita, all'onboarding e oltre.

Categorie :

Sito web: valuecase.com

