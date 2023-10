Unstop (precedentemente Dare2Compete) Unstop (formalmente Dare2Compete) offre opportunità a studenti e professionisti di tutti i settori di interagire con istituti e aziende partecipando e gareggiando in impegni intellettuali gamificati come innovazione e sfide di casi, hackathon, quiz, simulazioni aziendali, ecc. per mostrare il proprio talento ed essere assunti , riconosciuto e premiato.

Sito web: unstop.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Unstop. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.