Ubiquitous sblocca l'influencer marketing per i più grandi marchi del mondo con una forte attenzione a TikTok. Siamo una soluzione a servizio completo costruita con un'infrastruttura di dati matura che utilizza analisi predittive e apprendimento automatico per ottimizzare la strategia di marketing degli influencer oltre alla nostra strategia di livello mondiale e al nostro team di esecuzione. Che tu sia concentrato sulla notorietà del marchio, sul miglioramento della presenza sociale attraverso la creazione di contenuti organici guidati dai creatori o sullo sviluppo di una strategia di crescita diretta, abbiamo la soluzione per te. Abbiamo lavorato con marchi e agenzie di marketing di tutte le dimensioni, tra cui Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun e oltre 200 altri. Riteniamo che i marchi abbiano bisogno di qualcosa di più di un semplice software self-service per utilizzare in modo efficiente il verticale di marketing in più rapida crescita, motivo per cui utilizziamo incredibili esperti di marketing sovrapposti all'infrastruttura dati più matura del settore per risolvere qualsiasi sfida di influencer marketing.

Categorie :

Sito web: ubiquitousinfluence.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ubiquitous. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.