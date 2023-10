Software DJ per il web con supporto MIDI Transitions DJ è un'app per mixare musica con tutti gli strumenti per fare il DJ alla tua prossima festa o registrare un mix dei tuoi brani preferiti. Per le tue esigenze musicali, Transitions DJ si integra con la tua libreria musicale locale e il catalogo online di SoundCloud. I controlli e la navigazione fluidi ti consentiranno di fondere i brani in modo preciso e fluido per un mix perfetto. Caratteristiche: - Accesso a SoundCloud - Accesso ai file locali - Libreria iTunes (dove disponibile) - Registrazione - Rilevamento BPM - Sincronizzazione del tempo - Ciclo - Blocco tasti - Jogwheel - Grafica dell'album - Equalizzatore a 3 bande con kill switch - Punti di indicazione - Forme d'onda zoomabili, colorate in base alla frequenza del suono - Annotazioni di ritmi, battute e frasi (strofe, ritornello, ecc.) Controller MIDI: - Denon DJ MC2000 - Denon DJ MC4000 - Denon DJ MC6000 - Denon DJ MC6000MK2 -Gemini MIX2Go -Hercules DJControl Compatto -Hercules DJControl Instinct P8 - ION Scopri DJ -M-Audio X-Session Pro -Numark DJ2GO -Numark DJ2GO2 - Numark Mixtrack 3 - Numark Mixtrack II - Numark Mixtrack Platino - Numark Mixtrack Pro 3 - Numark Mixtrack Pro II - Numark Mixtrack Pro - Traccia mix Numark - Mix di feste Numark - Pioneer DDJ-ERGO - Pioneer DDJ-RB -Pioneer DDJ-RR -Pioneer DDJ-RX -Pioneer DDJ-RZ - Pioneer DDJ-SB -Pioneer DDJ-SB2 -Pioneer DDJ-SB3 - Pioneer DDJ-SR -Pioneer DDJ-SR2 -Pioneer DDJ-SX -Pioneer DDJ-SX2 -Pioneer DDJ-SZ -Pioneer DDJ-SZ2 - Pioneer DDJ-WeGO -Pioneer DDJ-WeGO2 -Pioneer DDJ-WeGO3 -Pioneer DDJ-WeGO4

Sito web: transitions.dj

