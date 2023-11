L'app Trading Economics fornisce ai suoi utenti un calendario economico, tassi di cambio, indici di mercato azionario, rendimenti dei titoli di stato e prezzi delle materie prime. Gli utenti possono anche ricevere avvisi sugli indicatori economici nell'istante in cui vengono pubblicati. Imposta obiettivi di prezzo, variazioni di prezzo, registra avvisi alto/basso per i mercati finanziari. Con oltre 380 milioni di pagine visualizzate da più di 200 paesi, TradingEconomics.com è un riferimento mondiale. I nostri dati si basano su fonti ufficiali, non su fornitori di dati di terze parti, e i nostri fatti vengono regolarmente controllati per individuare eventuali incongruenze.

Sito web: tradingeconomics.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Trading Economics. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.