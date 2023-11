Un sito di riepilogo specializzato in riassunti di Twitter in cui puoi leggere i riassunti dei tweet di tendenza attuali. È una delle più grandi piattaforme multimediali del Giappone dove tutti possono raccogliere di tutto, dai tweet popolari, alle tendenze di Twitter, alle immagini popolari come foto e manga, alle reazioni a varie notizie.

Sito web: togetter.com

