Fare shopping, fare esercizio, fare il bagno al tuo animale domestico... Stai ancora scrivendo in modo approssimativo sul tuo taccuino? Rendi perfetta la tua giornata con l'app todo mate, facile da usare e carina. Basta cambiare l'organizzatore delle cose da fare per cambiare la tua quotidianità in modo più semplice! - Gestisci le cose da fare - Imposta promemoria - Sincronizzazione automatica su widget, orologi, iPad e Web - Tutti i dispositivi supportano la modalità oscura - Backlog è lì per aiutarti a scrivere elementi senza date - Per gli elementi che non sei riuscito a finire oggi, puoi semplicemente procrastinarli

Sito web: todomate.net

