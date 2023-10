天猫超市-理想生活上天猫 Tmall Supermarket (chaoshi.tmall.com) è un supermercato online creato da Alibaba Group. Il supermercato Tmall fornisce tutte le necessità di alimenti importati, alimenti e bevande, alimenti non di base a base di cereali e olio, cure di bellezza, articoli per la casa, pulizia della casa, forniture materne e infantili, ecc. per la maggior parte dei consumatori di acquisti online e la qualità di i prodotti sono garantiti al 100%.

Sito web: chaoshi.tmall.com

