Tinybird è il backend analitico serverless per gli sviluppatori. Acquisisci dati in streaming, analizzali e arricchiscili con SQL e pubblica immediatamente i risultati come API REST dinamiche e a bassa latenza.

Sito web: tinybird.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tinybird. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.