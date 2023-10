The Smart Designer offre un sistema di gestione dei progetti per aziende di interior design chiamato DesignSmart. I clienti possono personalizzarlo per funzionare nel modo in cui ne hanno bisogno e DesignSmart si collega ai sistemi di contabilità QuickBooks Online, Pro ed Enterprise.

Sito web: thesmartdesigner.com

