Roku ha lanciato il proprio canale di streaming sui suoi dispositivi nell'ottobre 2017. È supportato dalla pubblicità, ma è gratuito. I suoi contenuti concessi in licenza includono film e programmi TV di studi come Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney e Universal, nonché degli editori di contenuti del canale Roku American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark, e YuYu. Sta implementando un modello di condivisione delle entrate pubblicitarie con i fornitori di contenuti. L'8 agosto 2018, The Roku Channel è diventato disponibile anche sul web. Roku ha anche aggiunto la sezione "In evidenza gratuita" come sezione superiore del suo menu principale da cui gli utenti possono accedere allo streaming diretto di spettacoli e film dai suoi partner.

