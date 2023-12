Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per The Hindu ePaper su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Il modo più conveniente per portare il giornale stampato di The Hindu in tasca. È proprio come leggere il giornale stampato di The Hindu; ma sul tuo smartphone. The Hindu è uno dei giornali inglesi più antichi e più grandi dell'India. Questa app ePaper ufficiale è una replica digitale del quotidiano sul tuo dispositivo. Ottieni l'accesso alle edizioni da Bangalore, Chennai, Coimbatore, Delhi, Erode, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Madurai, Mangalore, Mumbai, Thiruvananthapuram, Thiruchirapalli, Vijayawada o Visakhapatnam (Vizag) e sei pronto per partire.

Sito web: epaper.thehindu.com

