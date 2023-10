The Economic Times è un quotidiano indiano in lingua inglese incentrato sul business. È di proprietà di The Times Group. L'Economic Times ha iniziato la pubblicazione nel 1961. Dal 2012, è il secondo quotidiano economico in lingua inglese più letto al mondo, dopo il Wall Street Journal, con un numero di lettori di oltre 800.000.

Sito web: economictimes.indiatimes.com

