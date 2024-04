Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per The Cirqle su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

The Cirqle è una piattaforma di influencer marketing all'avanguardia che consente agli inserzionisti di eseguire campagne di creazione end-to-end. La piattaforma fornisce l'accesso a 1 milione di creatori supportati da campagne social a pagamento su Meta, Instagram e TikTok per aumentare RoAS, copertura, coinvolgimento e ridurre i costi di acquisizione dei clienti. La piattaforma software di Cirqle semplifica il lavoro degli influencer di alta qualità, supportato da un team di strateghi creativi. Il lavoro spazia dall'attivazione semplice di influencer per la notorietà del marchio e le vendite, all'approvazione/ridimensionamento dei contenuti senza soluzione di continuità per popolare i canali del marchio o testare rapidamente nuovi posizionamenti (annunci) per potenziare la crescita. I clienti vedono una riduzione media del 30-50% nei costi complessivi di produzione e acquisizione, aumentando al contempo il RoAS e le prestazioni fino a 10 volte quando collaborano con The Cirqle per contenuti prodotti dai creatori rispetto ai propri annunci pubblicitari (BAU) e ai metodi di produzione di contenuti legacy.

