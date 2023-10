tawk.to è un'app di chat live gratuita che ti consente di monitorare e chattare con i visitatori sul tuo sito web o da una pagina personalizzabile gratuita. Puoi avere agenti illimitati e aggiungerli a siti illimitati in modo che possano comunicare con i tuoi visitatori senza alcuna limitazione. La tua cronologia chat viene conservata per sempre finché non la elimini.

