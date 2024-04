Sistemi di gestione dei contenuti VR - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Un sistema di gestione dei contenuti VR (CMS) viene utilizzato dalle organizzazioni per raccogliere, archiviare e analizzare tutti i contenuti VR in una posizione centralizzata. Con la continua evoluzione della realtà virtuale, questi strumenti diventeranno sempre più importanti per le aziende che desiderano gestire e organizzare tutti i contenuti virtuali creati per scopi aziendali. Gli utenti possono caricare video e immagini a 360 gradi direttamente su queste piattaforme e modificarli all'interno della soluzione, spesso utilizzando la funzionalità drag-and-drop. Questi strumenti consentono alle aziende di pubblicare i propri contenuti VR direttamente dalla piattaforma. Molte di queste soluzioni offrono anche reporting e analisi, in modo che gli utenti possano comprendere meglio il comportamento del pubblico che accede a questi contenuti. Questo software offre agli utenti il ​​potere di creare coerenza tra le esperienze VR, garantendo un'identità di marchio coerente o normative governative. Un CMS VR non deve essere confuso con un CMS AR, che è una piattaforma che consente agli utenti di caricare, gestire e pubblicare contenuti AR.