Software di intelligence sul comportamento dei visitatori - App più popolari

Il software di intelligence comportamentale dei visitatori osserva le azioni di ogni visitatore all'interno di uno spazio fisico utilizzando varie fonti di dati come Wi-Fi ospiti, contatori di persone o telecamere, tracciando così le singole posizioni. Ciò consente alle sedi fisiche di acquisire informazioni più approfondite sulle interazioni, le esperienze e le motivazioni dei visitatori, facendo luce sui percorsi dei clienti e sul comportamento generale. Queste soluzioni possono anche integrarsi con i social media, le piattaforme di dati dei clienti e altre fonti esterne come le applicazioni meteorologiche per offrire una comprensione completa delle esperienze dei visitatori. Una volta collegato a questi flussi di dati, il software di intelligence sul comportamento dei visitatori fornisce alle strutture fisiche informazioni simili a quelle che le piattaforme di e-commerce derivano dal monitoraggio dei visitatori del sito web. Questi strumenti presentano dashboard di analisi per discernere la frequenza di visita per individuo, i dettagli demografici e i modelli di traffico pedonale, facilitando l'ottimizzazione del layout della sede e la comprensione dei fattori che influenzano il comportamento dei visitatori. La dashboard potrebbe contenere mappe di calore che illustrano le concentrazioni di visitatori e la possibilità di segmentare diagrammi e grafici in base a criteri demografici specifici.