Kit di sviluppo software per realtà virtuale (VR). - App più popolari

I kit di sviluppo software per la realtà virtuale, comunemente noti come SDK VR, forniscono le risorse essenziali per creare, costruire e valutare gli incontri VR. Fungendo da pietra angolare, questi SDK facilitano la creazione di diverse esperienze VR che vanno dalle applicazioni mobili alle attività di marketing immersive e alle simulazioni di formazione. Le funzionalità chiave comprendono attività come l'integrazione, la replica e il riposizionamento di entità 3D all'interno dell'ambiente virtuale. Inoltre, queste utilità estendono l'accessibilità a persone senza competenze di programmazione, poiché molte piattaforme incorporano funzionalità di trascinamento della selezione per esperienze su misura. Occasionalmente, la personalizzazione è ottenibile tramite un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API). Sebbene in genere personalizzati per framework e hardware particolari, alcuni SDK vantano compatibilità su più sistemi. Vale la pena notare che, sebbene alcuni SDK VR offrano funzionalità di creazione di realtà aumentata (AR), sono distinti dagli SDK AR, che sono specificamente progettati per aiutare nello sviluppo e nel test di applicazioni AR.