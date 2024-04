Mercati di realtà virtuale (VR). - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

I mercati della realtà virtuale (VR) fungono da piattaforme online accessibili in cui gli utenti possono esplorare, condividere, scoprire e acquistare contenuti VR, in particolare giochi per dispositivi mobili. Offrono inoltre agli sviluppatori uno spazio per realizzare e mostrare le loro creazioni VR, costituendo la spina dorsale delle esperienze VR complessive. Questi mercati forniscono agli sviluppatori un palcoscenico per esporre il proprio lavoro e offrire agli utenti gli strumenti necessari per coltivare e arricchire gli ambienti VR. Gli sviluppatori utilizzano queste risorse come base per creare esperienze VR su misura per giochi o applicazioni mobili. Sebbene in genere progettate per sistemi operativi e hardware specifici, alcune piattaforme facilitano l'integrazione di varie marche di display montati sulla testa (HMD) e controller, consentendo agli utenti di personalizzare i propri incontri VR. Questi mercati trovano utilità in una vasta gamma di settori, tra cui lo sviluppo di giochi e la produzione cinematografica. Inoltre, i giocatori hanno l’opportunità di acquistare giochi VR completamente sviluppati direttamente da queste piattaforme.