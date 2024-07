Software di trascrizione - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

Il software di trascrizione converte automaticamente l'audio di interviste, conversazioni, dettati, riprese video e altro in testo. Questi strumenti sfruttano tecnologie come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e l’apprendimento automatico per la trascrizione, e alcuni utilizzano un modello human-in-the-loop (HITL) per migliorare la precisione. A differenza dei software di riconoscimento vocale, che forniscono API o servizi web per l'integrazione in siti web o altre applicazioni, i software di trascrizione offrono una piattaforma autonoma e intuitiva per la conversione da parlato a testo (STT). Gli utenti possono caricare file audio su queste piattaforme per la trascrizione o dettare il discorso direttamente nel software. Alcuni strumenti supportano anche la trascrizione live per le riprese video. Funzionalità aggiuntive possono includere l'integrazione API, la modifica collaborativa e i report analitici sulle prestazioni e sull'accuratezza della trascrizione.