Software di intelligence principale - App più popolari - Stati Uniti

Ombit

ombit.tech

OmBit: il tuo strumento di vendita e prospezione definitivo! Ti presentiamo OmBit: la tua centrale elettrica per la generazione di lead! Desideri potenziare i tuoi sforzi di lead generation? Non cercare oltre! OmBit è qui per rivoluzionare il modo in cui trovi i contatti. Con la nostra comoda estensione del browser, puoi estrarre facilmente lead da LinkedIn e altri siti Web supportati. Una volta ottenuti i contatti, noi ci occuperemo del resto! Il nostro sistema intelligente identificherà e verificherà rapidamente gli indirizzi email di ciascun utente, garantendo dati accurati e affidabili. Niente più perdite di tempo con contatti non validi! Ma non è tutto! Puoi anche caricare i tuoi elenchi di lead e noi controlleremo anche quelli. Li classificheremo come validi, rischiosi o non validi, dandoti un quadro chiaro della qualità dei tuoi lead. Ora tuffiamoci nell'entusiasmante mondo delle campagne! Personalizza la tua portata e-mail utilizzando segnaposto dinamici. Scegli l'orario e il giorno perfetti per l'invio delle tue email. Imposta una sequenza di follow-up per inviare automaticamente un secondo messaggio se non c'è risposta. E indovina un po'? La nostra rete neurale può persino aiutarti a creare email avvincenti! Vuoi rimanere aggiornato sulle tue campagne? La nostra funzione Posta in arrivo ti copre! Tieni traccia delle statistiche delle tue campagne e-mail, visualizza le risposte e partecipa alle conversazioni, proprio qui sulla nostra piattaforma. È come avere il tuo centro di comando per la lead generation! E aspetta, c'è di più! OmBit offre anche potenti funzionalità di collaborazione in team. Invita i tuoi colleghi a unirsi al tuo spazio di lavoro e lavora insieme senza problemi. Massimizza la produttività e ottieni grandi risultati unendo le forze! Allora, sei pronto a potenziare la tua lead generation con OmBit? Inizia oggi e guarda la tua attività raggiungere nuove vette!