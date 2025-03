Wripple

Wripple è una piattaforma di talenti on-demand per la moderna forza lavoro del marketing, che offre un mercato privato di talenti selezionati e software per gestire le relazioni con i liberi professionisti in un unico posto. Il marketplace della piattaforma mette in contatto marchi e agenzie pubblicitarie con talenti on-demand altamente qualificati per una maggiore velocità, efficienza e flessibilità. I clienti possono trovare e assumere singoli freelance in oltre 45 ruoli e team già pronti in oltre 25 tipi di progetti, dalla strategia alla progettazione, dai media alla tecnologia. Wripple è stata fondata nel 2018 dai dirigenti della centrale digitale Razorfish. Come veterani delle agenzie tradizionali e delle aziende digitali, i cofondatori si sono resi conto che una rivoluzione tecnologica avrebbe potuto cambiare i servizi digitali per sempre, e in meglio. Attraverso Wripple, i clienti ottengono talenti di agenzie d'élite in modo rapido ed economico. Il talento riesce a lavorare meglio in un ambiente aperto e flessibile.