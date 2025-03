Prove

Prove è il modo moderno con cui le aziende consentono ai propri clienti di dimostrare la propria identità semplicemente con un telefono. Prove offre soluzioni incentrate sul telefono che consentono ai propri clienti di acquisire nuovi consumatori e interagire con quelli esistenti eliminando gli attriti, rafforzando al tempo stesso la sicurezza e migliorando la privacy e la scelta del consumatore. Le soluzioni di Prove sono utilizzate da oltre 1.000 aziende in settori diversificati, tra cui banche, servizi finanziari, sanità, assicurazioni ed e-commerce. Prove offre due soluzioni principali + MFA: • Prove Pre-Fill™ per onboarding e acquisizione digitale, che aiuta le aziende ad aumentare le iscrizioni e mitigare le frodi nell'apertura dei conti autenticando le identità dei consumatori e compilando automaticamente i dati verificati in qualsiasi canale. • Fonebook™ for Digital Servicing, che aiuta le aziende a: - Accedere a un'unica piattaforma di autenticazione dell'identità che riduce la complessità e il costo totale di proprietà per creare una visione olistica del cliente attraverso tutti i canali - Gestire, aggiungere e aggiornare i numeri di telefono dei clienti per garantire hai sempre il numero giusto per il tuo cliente Autenticazione multifattore: - SMS standard e OTP vocali - Instant Link™ (autenticazione tramite collegamento SMS senza bisogno di OTP) - Mobile Auth™ (autenticazione tramite reti cellulari; metodo passivo per passwordless login) - Biometria vocale – Confronta la voce del consumatore per l'autenticazione - Autenticazione push – Metodo basato su app per dimostrare il possesso, può anche inserire segnali biometrici comportamentali, dispositivo (PKI) e ambientali (Wi-Fi, Bluetooth, rete) - Transazioni sicure in molteplici casi d'uso di servizi digitali, tra cui accesso, transazioni ad alto rischio, call center e accesso senza password