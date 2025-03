Software per la pianificazione di eventi - App più popolari - Stati Uniti

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations offre un potente software di pianificazione e gestione di eventi online per sedi di eventi, società di catering e professionisti degli eventi. Pianificazione di eventi: non preoccuparti di documenti Word, e-mail e di trovare informazioni in luoghi diversi. MICE offre sicurezza con una panoramica perfetta di tutte le informazioni, la pianificazione e i documenti dell'evento. Widget di prenotazione – Con il nostro widget di prenotazione sul tuo sito web sei disponibile per le richieste di eventi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il cliente può mettere insieme l'evento che sta cercando. E una volta arrivata nella tua casella di posta, è questione di minuti prima che la tua proposta (digitale) sia pronta. Fatturazione: MICE ti consente di inviare una fattura per un evento in pochi clic, proprio come desideri e rendendo la fatturazione un gioco da ragazzi. È stato creato appositamente per eventi e ospitalità, con supporto nativo per più aliquote IVA per prodotto. Messaggi: MICE tiene traccia di tutte le comunicazioni tra te e il tuo cliente o colleghi, assicurandoti che tu possa essere sicuro che l'evento sia organizzato proprio come dovrebbe essere. CRM – MICE non è solo un software di pianificazione. È anche il miglior software di vendita e fornisce tutte le funzionalità richieste da un moderno CRM, specificamente adattato alle esigenze dei professionisti degli eventi.