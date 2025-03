Networking di eventi e matchmaking - App più popolari - Stati Uniti

Zuddl

Zuddl è la piattaforma di gestione degli eventi preferita per gli esperti di marketing di eventi B2B e gli organizzatori della conferenza per organizzare eventi di persona, virtuale e ibrida. Zuddl è stato costruito da terra fino a soddisfare perfettamente ogni caso d'uso. Invece di utilizzare 8-10 diversi strumenti e piattaforme per eseguire un evento end-to-end, usa Zuddl per gestire i programmi e i webinar di eventi virtuali, virtuali e ibridi da una piattaforma. Perché zuddl: * Concentrati sulla flessibilità Dai vita al tuo evento con un controllo infinito su branding, personalizzazione e flussi di lavoro - dalla registrazione e dalla biglietteria all'app per i partecipanti. Non c'è niente che non puoi sintonizzare sulle tue esigenze. * Più partner, meno venditore Ottenere bene il tuo evento richiede più di un semplice abbonamento a una piattaforma di eventi. Lo otteniamo. E riflette nei nostri prezzi, supporto e tabella di marcia del prodotto. * Orientamento dei risultati Dashboard di entrate pronti all'uso, avvisi configurabili e integrazioni con Marketo, HubSpot, SFDC, ecc. Che rendono i report super semplici. Zuddl è affidabile da aziende come Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, StoryBlok, Mindtickle, Cloudsmith, Spesify, Partnership Leaders, United Nations, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg tra gli altri per aiutare loro l'università degli eventi