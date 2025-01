Software per la gestione degli eventi - App più popolari - Arabia Saudita

Feedbeo

feedbeo.com

Feedbeo è uno strumento per coinvolgere il tuo pubblico. Semplifica le sessioni di domande e risposte, i sondaggi dal vivo e le riunioni, comprese le riunioni collettive e municipali. Le sue funzionalità, come domande e risposte in tempo reale, votazione, valutazione e word cloud, sono intuitive e aumentano la partecipazione. Lo strumento include anche un assistente AI, che semplifica la creazione di sondaggi e la generazione di idee. Specificamente per gli incontri di lavoro, Feedbeo garantisce che tutti possano partecipare e contribuire. Questo approccio inclusivo è fondamentale per raccogliere informazioni preziose e prendere decisioni migliori. La facilità di creare sondaggi online con Feedbeo consente ai relatori di concentrarsi sui propri contenuti anziché navigare in software complessi. Il suo design intuitivo non richiede alcuna formazione preliminare, consentendo un utilizzo immediato e senza problemi. La vista per gestire i tuoi sondaggi e la vista per presentarli al tuo pubblico funzionano come un collegamento magico. Ciò risolve l'annoso problema dell'integrazione dei sondaggi online in altri software di presentazione, eliminando la necessità di integrazioni.