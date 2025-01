Software di apprendimento profondo - App più popolari - Polonia

Partium

partium.io

La storia di Partium inizia nel 2020 con l’idea di creare un’esperienza di ricerca velocissima, istantanea e affidabile per tutti coloro che cercano pezzi di ricambio. Abbiamo ridotto la necessità per i tecnici e gli utenti dei cataloghi di ricambi e dei negozi web di dedicare tempo infinito alla ricerca del ricambio giusto. Aiutiamo invece gli utenti a trovare il pezzo di ricambio giusto in pochi secondi. Oggi, Partium gestisce milioni di ricerche di pezzi di ricambio ogni mese e aiuta innumerevoli tecnici in tutto il mondo a trovare la parte giusta per portare a termine il lavoro. I nostri clienti introducono Partium nei loro ambienti di manutenzione, post-vendita e assistenza per fornire ai propri utenti la migliore esperienza di ricerca di ricambi e fornire loro un processo rapido e conveniente per cercare, confermare e ordinare pezzi di ricambio da loro. L'intelligenza artificiale di Partium sfrutta i dati dei pezzi di ricambio esistenti, ma può anche arricchire e ottimizzare i tuoi dati aggiungendovi informazioni critiche. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL e molte altre società utilizzano Partium per fornire non solo un'ottima ricerca per i propri clienti, ma una ricerca che converte a tassi più elevati grazie alla pertinenza, precisione e facilità -di utilizzo. Aiutiamo i clienti a trovare le parti giuste più velocemente e a ottimizzare i dati delle parti esistenti. Con uffici negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, siamo un'azienda globale impegnata a cambiare il modo in cui viene eseguita la ricerca e l'ottimizzazione delle parti tramite intelligenza artificiale.