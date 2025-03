Ignition

ignitionapp.com

Ignition è una piattaforma all-in-one per servizi professionali che consente alle aziende di essere pagate più velocemente e di operare in modo più intelligente. Ignition automatizza e ottimizza proposte, accordi con i clienti, fatturazione e riscossione dei pagamenti per porre fine ai ritardi di pagamento, al lavoro non fatturato e all'amministrazione banale e ripetitiva. Ignition si integra anche con app leader come Gusto, QuickBooks Online, Xero, ProConnect, Karbon, Xero Practice Manager e Zapier per automatizzare i flussi di lavoro e liberare tempo prezioso. Oltre 7.000 aziende di servizi professionali in tutto il mondo si affidano a Ignition per essere pagate più velocemente per tutto il loro lavoro, funzionare in modo più efficiente e diventare più redditizie.