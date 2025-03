Software di gestione della postura di sicurezza nel cloud (CSPM). - App più popolari

Negozio di applicazioni per app web Trova il software e i servizi giusti.

Il Cloud Security Postura Management (CSPM) è un segmento in rapida crescita nel campo della gestione delle vulnerabilità e della conformità alla sicurezza, specificamente progettato per salvaguardare ambienti informatici ibridi moderni e complessi. Gli strumenti CSPM monitorano continuamente le applicazioni, i servizi, i contenitori e l'infrastruttura cloud, identificando e correggendo configurazioni errate o policy applicate in modo improprio. Queste soluzioni spesso includono funzionalità di riparazione automatizzata che si attivano quando vengono rilevate anomalie o configurazioni errate, in base a regole stabilite dall'amministratore. Le organizzazioni si affidano a questi strumenti perché mappare e visualizzare in modo coerente tutti gli elementi all'interno di un ambiente cloud complesso è estremamente impegnativo. Mentre sono stati sviluppati nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale per automatizzare la gestione di identità, reti e infrastrutture, il software CSPM si distingue offrendo monitoraggio e visibilità continui sul livello di sicurezza di un'azienda, insieme al rilevamento automatizzato e alla risoluzione dei problemi che si presentano in diversi ambiti. ambienti informatici.