Software di fatturazione - App più popolari - Pakistan

Paymo

paymoapp.com

Paymo è un software di gestione del lavoro per piccoli team fino a 20 persone. È ideale per agenzie digitali, creative e di marketing, società di consulenza, società di software e ingegneria e studi di architettura. Ti consente di gestire i progetti e le attività aziendali dei clienti, tenere traccia dei tempi di lavoro e fatturare ai clienti da un unico posto, ovunque tu sia. L'obiettivo principale del software è aiutare i team a gestire i progetti dall'inizio alla fine: - suddividere i progetti in elenchi di attività e attività e assegnarli ai propri dipendenti o colleghi - monitorare automaticamente il tempo di lavoro in ufficio tramite timer web o in movimento tramite app mobili - mantieni aggiornati tutti i soggetti coinvolti in un progetto su ciò che sta accadendo attraverso le discussioni - crea report statici e live personalizzabili e monitora le prestazioni aziendali - archivia tutti i file relativi al progetto, in modo che tutti possano accedervi in ​​qualsiasi momento - visualizza il lavoro del tuo team , eliminare i colli di bottiglia e ridurre il tempo inattivo nei tuoi progetti - tieni traccia del tempo trascorso in tutte le attività del computer e assegna quel tempo ai progetti - tieni traccia delle spese, genera preventivi e fatture per il cliente e ricevi pagamenti online - con le tappe, il team sa quando sono previste le fasi principali del progetto da completare - salva i progetti come modelli e usali quando devi creare un progetto simile - monitora la redditività del progetto e del cliente