Software per codici a barre - App più popolari

Il software per codici a barre viene utilizzato per generare codice leggibile dalla macchina sotto forma di vari numeri e linee parallele di diversa larghezza. Questi strumenti hanno la funzionalità per stampare questi dati, il codice a barre, sui prodotti. I codici a barre possono essere scansionati e letti integrando gli scanner. Questi strumenti offrono modelli in modo che gli utenti possano stampare il proprio codice a barre nel modello più adatto alla propria attività. Diversi settori e paesi utilizzano questi diversi modelli per stampare i codici a barre adatti ai loro scopi specifici. Gli strumenti per codici a barre si integrano con il software di gestione dell'inventario per tenere traccia di informazioni quali livelli di scorte, posizioni dei prodotti e materie prime ogni volta che il codice a barre viene scansionato. Automatizzando il processo di immissione dei dati tramite la scansione dei codici a barre, questi strumenti eliminano il rischio di errore umano con l'immissione manuale dei dati. I codici a barre vengono generalmente scansionati quando un prodotto viene venduto o spedito da un luogo a un altro. Queste informazioni sono particolarmente utili per le aziende di settori quali la produzione e l'e-commerce. Questo software a volte dispone di funzionalità per generare/scansionare tag RFID (identificazione a radiofrequenza) per gestire e tenere traccia dell'inventario e di altre risorse.